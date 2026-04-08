Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Семьям погибших при наводнении в Дагестане выплатили компенсации

МЧС РФ по Республике Дагестан

Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Сергея Меликова.

«Помощь оказана из средств республиканского фонда «Все вместе» по поручению главы Дагестана Сергея Меликова», — говорится в сообщении.

8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется вопросами ликвидации последствий наводнений в Республике Дагестан.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, после которых оказались подтоплены жилые дома. Более того, в республике зафиксировали массовые отключения воды и света — без электричества остались порядка 60 тыс. абонентов.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение, спровоцировавшее обрушение трехэтажного дома в Махачкале. По словам Меликова, всего из-за стихии пострадали более 15 тыс. жителей — они имеют право на материальную помощь от властей.

Ранее в Дагестане оценили ущерб, нанесенный сельскому хозяйству на фоне паводков.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!