Семьям погибших при наводнении в Дагестане выплатили компенсации

Администрация Дагестана: семьи погибших при наводнении получили по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате наводнения в Дагестане получили по 1 млн рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Сергея Меликова.

«Помощь оказана из средств республиканского фонда «Все вместе» по поручению главы Дагестана Сергея Меликова», — говорится в сообщении.

8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется вопросами ликвидации последствий наводнений в Республике Дагестан.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, после которых оказались подтоплены жилые дома. Более того, в республике зафиксировали массовые отключения воды и света — без электричества остались порядка 60 тыс. абонентов.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение, спровоцировавшее обрушение трехэтажного дома в Махачкале. По словам Меликова, всего из-за стихии пострадали более 15 тыс. жителей — они имеют право на материальную помощь от властей.

Ранее в Дагестане оценили ущерб, нанесенный сельскому хозяйству на фоне паводков.