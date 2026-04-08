Иран подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом подтвердил участие Тегерана в переговорах с представителями США, проведение которых планируется в конце недели в Исламабаде. Об этом заявила канцелярия главы пакистанского правительства в соцсети X.

«Президент Пезешкиан поблагодарил премьера [Пакистана] и высоко оценил усилия руководства Пакистана в достижении временного прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами. Он подтвердил, что Иран примет участие в переговорах в Исламабаде», — говорится в публикации.

Кроме того, как отмечает канцелярия, Пезешкиан передал наилучшие пожелания пакистанскому народу. Там добавили, что «дружественная беседа» Шарифа и Пезешкиана продлилась более 45 минут.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в Кремле прокомментировал объявление о перемирии между США и Ираном.