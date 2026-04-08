В Краснодаре мужчина заманил к себе домой трех девочек и изнасиловал

В Краснодарском крае вынесен приговор 56-летнему мужчине, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в августе 2024 года подсудимый заманил троих соседских девочек на территорию своего домовладения, предложив им поиграть. Там он совершил в отношении детей преступления сексуального характера.

В суде мужчина вину не признал, слушания проходили в закрытом режиме. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и лишил права работать с детьми на 13 лет. Также в пользу каждой из потерпевших взыскано по 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

До этого в Кемерово отчима осудили за насилие над падчерицей. 41-летний мужчина жил вместе с матерью 13-летней девочки. В течение двух месяцев он совершал действия сексуального характера в отношении ребенка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мигрант надругался над 11-летней школьницей из Екатеринбурга.

 
