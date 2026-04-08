Пассажиров самолета British Airways напугал дым из кабины пилотов

Пассажиры рейса авиакомпании British Airways из Лондона в Абердин были напуганы после того, как во время полета салон начал заполняться густым дымом из кабины пилотов, пишет Daily Star.

По словам очевидцев, пары были настолько плотными, что пилотам пришлось надеть кислородные маски, объявить чрезвычайную ситуацию и вернуться в Лондон.

«Это было страшно. Пассажиры боялись худшего, но пилоты были настоящими героями», — рассказал очевидец.

После посадки вдоль взлетно-посадочной полосы были размещены аварийные службы, что, по словам пассажиров, выглядело «очень драматично».

В компании сообщили, что экипаж действовал в соответствии со стандартными процедурами после возникновения «технической неисправности».

