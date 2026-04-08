Инъекции для похудения повышают риск развода в два раза

Широкое применение инъекционных препаратов для похудения может привести к «буму» разводов, поскольку похудевшие партнеры начинают чаще появляться в обществе, увлекаться новыми хобби и легче разрывать старые отношения. К такому выводу пришли шведские ученые. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно исследованию Гетеборгского университета, люди, которые резко теряют вес, расстаются примерно в два раза чаще. В работе рассматривались пациенты после установки желудочного бандажа — операции из области бариатрической хирургии. Однако, по мнению ученых, именно популярность современных препаратов для похудения в перспективе может привести к еще более заметному увеличению числа разводов.

«Новейшие препараты для похудения, такие как Мунджаро, также помогают значительно снизить вес. При этом разводы чаще случаются через несколько лет после начала лечения», — отметил ведущий автор работы Пер-Арне Свенссон.

Говоря о причинах разводов, профессор Свенссон отметил, что за ними может стоять множество механизмов. Люди, которые начинают путь к снижению веса, обычно одновременно переживают и другие изменения в жизни.

«Это означает, что они, скорее всего, становятся более социально активными, стараются вести более здоровый образ жизни. Если партнер не движется вместе с ними, не поддерживает эти изменения, это может вызывать напряжение в отношениях», — объясняет ученый.

Также профессор упомянул, что некоторые люди с лишним весом изначально находятся в неудовлетворительных отношениях, но не решаются их разорвать из-за недостатка уверенности в себе.

Директор Центра исследований ожирения в Филадельфии Дэвид Сарвер добавил, что связь между значительной потерей веса и разводами давно известна, и распространение препаратов для похудения может усилить эту тенденцию.

«Дело не в том, что значительное похудение разрушает крепкие и здоровые браки. Однако если стоимость препаратов будет снижаться и дальше, это может привести к еще большему числу разрывов», — уточнил эксперт.

