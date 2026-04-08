Под Новосибирском алабай напал на двух школьниц и покусал их

В Новосибирской области сбежавший от хозяина алабай напал на детей
Сбежавший алабай покусал двух школьниц в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом стало известно kp.ru.

В воскресенье, 5 апреля, собака нападала на детей дважды — сначала в микрорайоне «Зеленая горка», затем в парке им. Коротеева. Четвероклассница Ангелина (имя изменено — прим. ред.) шла в магазин, когда огромный белый пес с лаем выскочил из переулка, порвал пуховик и прокусил правую руку возле локтя.

Очевидцы и старший брат девочки, услышавший ее крики, отогнали животное. В больнице школьнице обработали укушенные раны в верхней трети плеча, выписали ежедневные перевязки и обработку ран, курс уколов, назначили антибиотики. Теперь девочка боится собак, хотя раньше любила играть с домашними питомцами. По словам ее матери Марины, соседка вызвала полицию и написала заявление в полицию, обвинив мужчин, которые пытались отогнать животное от дочери, в издевательствах над животным.

Позже вечером тот же алабай напал на восьмиклассницу в местном парке. 14-летняя девочка наклонилась, чтобы погладить пса, но он вцепился в ее руку, а затем прокусил ногу дважды. Друзья отвели пострадавшую в травмпункт, ее мать Людмила опубликовала пост в соцсетях, и местные жители узнали белого алабая. По их словам, у животного есть хозяин, который держал его на цепи, но пес сорвался с привязи.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о проведении проверки.

Ранее собака набросилась на пенсионерку-инвалида в Прикамье и чуть не лишила ее руки.

 
