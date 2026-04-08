Хуснуллин заявил, что льготная ипотека «очень дорого» обходится стране

Сохранение льготной ипотеки в России является вынужденной мерой, она обходится стране «очень дорого». Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», пишет РИА Новости.

По его словам, на льготные программы приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Власти рассчитывают, что при снижении ключевой ставки можно будет сократить объем бюджетной помощи.

Вице-премьер отметил, что на данный момент рассматривается модернизация семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической, а также льготной ипотеки в новых регионах.

Хуснуллин также высказался о высоких ценах на жилье в России. Он объяснил, что значительную долю его стоимости составляют расходы на землю, а также подключение инфраструктуры и социальные объекты.

В России с 1 февраля ужесточились условия выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит оформляется на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Это создает сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Кто может воспользоваться семейной ипотекой в 2026 году, какое жилье она позволяет приобрести и как новые правила отразятся на клиентах и банках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей.