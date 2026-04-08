Хуснуллин заявил, что льготная ипотека «очень дорого» обходится стране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Хуснуллин: сохранение льготной ипотеки в РФ — вынужденная и очень дорогая мера
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сохранение льготной ипотеки в России является вынужденной мерой, она обходится стране «очень дорого». Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», пишет РИА Новости.

«Это вынужденная мера, и нам она обходится очень дорого», — заявил Хуснуллин.

По его словам, на льготные программы приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Власти рассчитывают, что при снижении ключевой ставки можно будет сократить объем бюджетной помощи.

Вице-премьер отметил, что на данный момент рассматривается модернизация семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической, а также льготной ипотеки в новых регионах.

Хуснуллин также высказался о высоких ценах на жилье в России. Он объяснил, что значительную долю его стоимости составляют расходы на землю, а также подключение инфраструктуры и социальные объекты.

В России с 1 февраля ужесточились условия выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит оформляется на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Это создает сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Кто может воспользоваться семейной ипотекой в 2026 году, какое жилье она позволяет приобрести и как новые правила отразятся на клиентах и банках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!