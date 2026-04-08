Савичева обратилась к Джигану после развода: «Отпусти ее, я умоляю»

Певица Юлия Савичева опубликовала в Telegram-канале рок-версию совместной песни с Джиганом «Отпусти» после его развода.

Перед исполнением Савичева обратилась к Джигану, заявив: «Я с тобой». Она изменила текст песни, намекая на развод рэпера с моделью Оксаной Самойловой.

«Отпусти ее, я умоляю. Она уже другая. И пропасть между вами, здесь разошлись пути. Я знаю, ты скучаешь, но ты не понимаешь. Не быть вам больше вместе. За всё ее прости», — спела артистка.

Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября 2025 года. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него Самойлова приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

1 апреля 2026-го в Савеловском районном суде прошло первое заседание по существу о признании брачного контракта знаменитостей недействительным. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества. В этот же день модель и рэпер официально развелись.

Ранее сообщалось, что Джиган может продать полученный после развода семейный особняк за 270 млн рублей.