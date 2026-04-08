Иномарка влетела в дом в центре Москвы

В центре столицы иномарка разбилась, влетев в здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Lexus врезался в дом на Большой Грузинской улице», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у транспорта разбит капот, а его деталь в момент столкновения отлетела в сторону. На фото также заметно, что перед столкновением Lexus заехал на клумбу.

По данным канала, в результате ДТП один человек получил травмы. На место прибыли сотрудники экстренных медицинских служб, которые в настоящее время осматривают пострадавшего.

7 апреля в Москве такси врезалось в автозак, который вез двух арестованных. Одной из пассажирок автозака оказалась 20-летняя девушка, которую арестовали в марте. Известно, что нарушительница пыталась нанести 59-летней женщине травмы, несовместимые с жизнью. Вторая пассажирка автозака – 48-летняя женщина, которую задержали за мошеннические действия. В момент ДТП она ударилась головой.

