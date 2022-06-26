Загородное жилье в России за год подорожало почти на четверть

Средняя стоимость загородных домов в России за год выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование федеральной компании «Этажи».

«Рост стоимости строительных материалов, высокая динамика роста цен на городские квартиры, активный выкуп наиболее доступных вариантов привели к тому, что загородное жилье за прошедший год рекордно поднялось в цене на 23%», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

В исследовании указали, что больше всего загородное жилье подорожало в Краснодаре, где цена выросла на 30,2%. Второе место досталось Москве и Ростову-на-Дону. В этих городах «загородка» выросла в цене за год на 30,1%. Замыкает тройку лидеров Новосибирск с результатом в 29,6%.

В «Этажах» добавили, что из-за высокого спроса на загородную недвижимость она продолжит дорожать. При этом, чтобы больше жилья стало доступно для людей, будет набирать обороты строительство домов меньшей площади.

11 мая «Известия» писали, что в период с января по апрель 2022 года россияне стали интересоваться самыми дешевыми участками и домами на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.