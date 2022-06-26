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Kyodo: менее 3% компаний Японии ушли с российского рынка

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Eugene Hoshiko/AP

Из 168 крупных японских компаний лишь 4 (2,4%) решили уйти из России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.

В материале отмечается, что среди стран G7 Япония занимает последнее место по количеству компаний, которые решили уйти с российского рынка. Издание считает, что фирмы занимают осторожную позицию, так как хотят продолжить работать в РФ. Кроме того, по данным Kyodo, у многих компаний не было плана на случай необходимости покинуть Россию, что также повлияло на их осторожность.

В настоящее время с российского рынка временно ушли Toyota, Nissan и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. Также компания Fast Retailing заявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.

Ранее аналитики японского исследовательского центра Teikoku Databank сообщали, что, как минимум, 71 японская компания по состоянию на май 2022 года решила уйти с рынка России или приостановить свою деятельность на российской территории из-за ситуации на Украине.

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