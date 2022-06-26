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Reuters: Страны G7 обсудят введение предельных цен на российскую нефть

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Страны G7 обсуждают введение предельных цен на российскую нефть Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Германии.

«Мы на верном пути к достижению соглашения», — сообщил чиновник.

Он отметил, что на данный момент происходят «очень конструктивные» обсуждения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране предстоит найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС по поставки нефти танкерами из России.

Вучич отметил, что в Сербии осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит «Газпром» и «Газпронефти»), ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности, однако, если появятся какие-то сложности, то это приведет к большой проблеме.

Нефть в Сербию может импортироваться только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), но на страну начинают давить и нефтью из Киркука, поскольку россиянам принадлежит 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними работать, рассказал Вучич.

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