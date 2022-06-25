Сербский лидер заявил, что российский газ обеспечил потребности страны на 62%

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика обеспечила 62% потребностей в природном газе (ПГ) благодаря соглашению с российской компанией «Газпром». Об этом глава государства заявил в обращении к сербам, трансляцию которого вело агентство Tanjug.

«Что касается газа, то у нас есть хорошие новости. <...> Мы продлили, подписали с «Газпромом» договор, чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе», — сказал Вучич.

До этого Вучич заявлял, что пришел к договоренностям с российским президентом Владимиром Путиным по поводу основных вопросов поставок газа. Стороны должны будут заключить новый договор на три года. В соответствии с документом стоимость 1 тыс. куб. м газа составит от $360 до $410. Сербский лидер назвал эту цену лучшей в Европе.

Ранее 25 июня Вучич заявил, что стране предстоит найти альтернативу российской нефти из-за санкций Евросоюза.

По его словам, несмотря на то, что сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона, ситуация с нефтью сложная. Это связано с тем, что две большие компании не отправляют в страну дизель и бензин, сославшись на невыгоду.