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В Иране создадут собственную АЭС мощностью 360 МВт без помощи России

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Caren Firouz/Reuters

Иранская сторона начала работать над созданием собственной атомной электростанцией (АЭС) мощностью 360 МВт. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами, пишет агентство ISNA.

«В этом году мы начали другой проект по созданию полностью иранской АЭС мощностью 360 МВт», — заявил Эслами.

Он отметил, что некоторое время назад исламская республика планировала построить эту электростанцию при помощи других государств. Но власти пересмотрели подход и хотят построить станцию именно собственного производства.

На сегодняшний день единственная функционирующая атомная электростанция в Иране — это АЭС «Бушер». Ее построили с помощью поддержки российской стороны.

Росатом сейчас занимается строительством второй очереди электростанции суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года стартовали работы по заливке бетона.

Ранее 25 июня агентство Bloomberg написало, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян связался с официальными лицами Европейского Союза, чтобы обсудить детали ядерной сделки.

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