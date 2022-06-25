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Завод на Урале сохранил поставки сырья из Европы для фармупаковки

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Depositphotos

Специализирующийся на производстве фармацевтической продукции уральский завод «Медсинтез» сохранил часть поставок сырья из Европы для производства фармупаковки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александра Петрова.

«Некоторые поставки, например, сырье для фармупаковки инфузионных растворов, сохраняются из Европы», — сказал Петров.

По его словам, еще часть импортных товаров из европейских стран заменили на китайские аналоги. Какие именно товары, используемые на предприятии, теперь будут производства китайской стороны, он не уточнил.

В середине июня финансовый директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Павел Буслаев сообщил, что российский аналог асептической упаковки для продуктов питания – прежде всего, молочной – будет белого цвета, а не серого.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала, что на сыктывкарском заводе «Монди» идет эксперимент по производству упаковки, которая должна заменить Tetra Pak.

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