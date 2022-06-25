Россия нарастила объем производства газированной воды в мае на 56%

Объем производства газированной воды в мае на территории России вырос на 56% по сравнению с месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что в июне прирост может увеличиться на 4,6%.

«Российские производители газированной воды существенно нарастили объемы производства. Если в апреле 2022 года всего было выпущено 159 млн бутылок газированной воды, то уже в мае объем производства воды составил 224 млн бутылок», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Уточняется, что в апреле в России уровень производства составил порядка 160 млн литров, а в мае этот показатель достиг 249,5 млн литров.

Наибольшее количество газировки произвели на заводах в Ставропольском край, на втором месте — Новосибирская область. На третьем месте расположилась Москва.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные источников в одной из компаний-производителей сообщила, что ассортимент газированных напитков в России может сократиться из-за дефицита углекислого газа.