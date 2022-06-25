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Юрист предупредил о штрафе за перестановку газовой плиты без разрешения служб

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов заявил, что россияне с газовыми плитами, не заключившие договор на техническое обслуживание, могут быть оштрафованы на сумму до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Меры могут применяться в отношении соотечественников из-за нарушения установленных законодательством норм в области безопасности.

По словам Эшпулатова, из-за отсутствия договора и после предупреждения грозит новый штраф — до 5 тыс. рублей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

Также юрист добавил, что за отказ пустить газовщиков для проверки и технического обслуживания газового оборудования может грозить штраф от 1 до 2 тыс. рублей.

Проверяющие должны информировать о своем приходе заранее, предупредил Эшпулатов.

Ранее эксперт заявил, что коммунальщики могут подать в суд на должников по ЖКХ через 3-6 месяцев. При этом привести к судебным тяжбам может долг в несколько тысяч рублей, образовавшийся из-за несвоевременной оплаты.

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