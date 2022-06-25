Ходорковский* оценил собственное состояние

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что его активы составляют порядка $500 млн. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Бизнесмен также заявил, что если бы он мог, то в 1990-х годах многое сделал бы по-другому, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.

Кроме того, он выступил против введения Евросоюзом эмбарго на нефть российского производства. По словам Ходорковского введение пошлин не спровоцировало бы рост цен. Однако, как отметил он, запрет на передачу технологий в Россию оказывает «очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти».

Ранее сообщалось, что Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place около Лондона за £6 млн (более 585 млн рублей).

В 2003 году Ходорковскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. 31 мая 2005 года он получил девять лет колонии, позже этот срок сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны, поселившись в Великобритании.