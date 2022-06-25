Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ПФР: россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии... 03:02
Сенатор Пушков раскритиковал слова главы МИД ФРГ Бербок об «использовании»... 02:55
Крупный караван мигрантов направился с юга Мексики к границе с США 02:52
Несколько человек пострадало в результате стрельбы в центре Осло 02:51
Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса» 02:23
Кадыров рассказал об украинском военном, перешедшем на сторону России 01:54
Гретцки отдал голос за Овечкина при выборе символической сборной сезона НХЛ 01:43
Глава ВОЗ Гебрейесус осудил отмену федеральных гарантий на аборты в США 01:42
В ФРГ назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины... 01:41
Посол Степанов: отношения РФ и Канады стали виртуальным, лишившись всякого наполнения 01:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ходорковский* оценил собственное состояние

FT: экс-глава ЮКОСа Ходорковский оценил свое состояние в $500 млн

close
100%
Stefanie Loos/Reuters

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что его активы составляют порядка $500 млн. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Бизнесмен также заявил, что если бы он мог, то в 1990-х годах многое сделал бы по-другому, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.

Кроме того, он выступил против введения Евросоюзом эмбарго на нефть российского производства. По словам Ходорковского введение пошлин не спровоцировало бы рост цен. Однако, как отметил он, запрет на передачу технологий в Россию оказывает «очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти».

Ранее сообщалось, что Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place около Лондона за £6 млн (более 585 млн рублей).

В 2003 году Ходорковскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. 31 мая 2005 года он получил девять лет колонии, позже этот срок сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны, поселившись в Великобритании.

*  признан в РФ иностранным агентом
Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть