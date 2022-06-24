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Блинкен: ужесточение санкций против РФ поможет скорее прекратить конфликт на Украине

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ужесточение санкций против РФ позволит добиться скорейшего прекращения российской спецоперации на Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Мы увеличиваем издержки для России для более быстрого прекращения» спецоперации на Украине «путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений», сказал он.

Ранее Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо говорил, что министерство наняло дополнительный персонал для работы над антироссийскими санкциями.

В Госдепе также сообщали, что США совместно с G7 работают над ужесточением антироссийских санкций. По словам старшего заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерека Хогана, замороженные активы Центрального банка России могут пойти на реконструкцию Украины.

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Операция на Украине. Новости
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