ЕС поручил ЕК принять меры для обеспечения энергоснабжения по доступным ценам

Евросоюз поручил Еврокомиссии (ЕК) срочно принять меры по обеспечению энергоснабжения по доступным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС, который прошел 23–24 июня в Брюсселе.

» <…> Евросовет предлагает Еврокомиссии в срочном порядке продолжить свои усилия с целью обеспечения энергоснабжения по доступным ценам», — говорится в документе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС никто не верит в версию «Газпрома» о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку — 1». Об этом он сообщил по итогам саммита лидеров ЕС.

До этого сообщалось, что сокращение поставок российского газа затронуло 12 стран Европейского союза, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом заявил на слушаниях в Европарламенте первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, риск перебоев поставок в настоящее время реальный. При этом Тиммерманс отметил, что европейские газохранилища заполнены более чем на 50%, что намного выше показателя прошлого года.