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ЕС поручил ЕК принять меры для обеспечения энергоснабжения по доступным ценам

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз поручил Еврокомиссии (ЕК) срочно принять меры по обеспечению энергоснабжения по доступным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС, который прошел 23–24 июня в Брюсселе.

» <…> Евросовет предлагает Еврокомиссии в срочном порядке продолжить свои усилия с целью обеспечения энергоснабжения по доступным ценам», — говорится в документе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС никто не верит в версию «Газпрома» о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку — 1». Об этом он сообщил по итогам саммита лидеров ЕС.

До этого сообщалось, что сокращение поставок российского газа затронуло 12 стран Европейского союза, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом заявил на слушаниях в Европарламенте первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, риск перебоев поставок в настоящее время реальный. При этом Тиммерманс отметил, что европейские газохранилища заполнены более чем на 50%, что намного выше показателя прошлого года.

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