Алиханов: появились сообщения, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, ссылаясь на заявления ЕС, сообщил, что Евросоюз учтет обязательства и не будет препятствовать транзиту в Калининград. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — написал он.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует блокировать сообщение между Россией и Калининградом, но хочет в то же время избежать обхода санкций.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ситуация с Калининградом не является «блокадой».

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. В российском министерстве иностранных дел пообещали, что российский ответ на частичный запрет транзита будет для Литвы «практическим».