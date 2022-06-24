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Business Insider: Маск, возможно, пересмотрит условия покупки Twitter

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Global Look Press

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, когда получит новую информацию о сервисе микроблогов Twitter, может пересмотреть сумму сделки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

Речь о сумме, которую предприниматель предложит за приобретение популярной социальной сети.

Как передает BI, адвокаты Маска уже направили запрос в Twitter с просьбой представить дополнительные данные о пользователях. Twitter согласился представить Маску дополнительную информацию, включая данные API в режиме реального времени.

«Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации», — уточнили собеседники СМИ.

В настоящий момент неизвестно, как поменяется сумма будущей сделки на основании новой информации в распоряжении Маска.

При этом совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Маском.

Точные сроки сделки с участием Маска пока не называются.

Ранее стало известно, что акционеры Twitter подали на Маска в суд из-за «хаотичной» сделки.

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