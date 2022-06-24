Кремль прокомментировал сообщения о национализации немецкой части «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент говорить о реальности национализации участка «Северного потока — 2» преждевременно. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

24 июня стало известно, что ФРГ якобы хочет национализировать часть «Северного потока — 2» на территории Германии.

«Давайте не будем заниматься с вами такими гипотетическими рассуждениями. Наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, в первую очередь, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — подчеркнул Песков.

По его словам, не зная всех деталей вокруг планов Берлина, было бы преждевременно их оценивать.

Ранее министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил опасения относительного того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию после очередной инспекции газопровода «Северный поток».