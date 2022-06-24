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В GfK заявили, что индекс потребительского доверия британцев упал до минимума с 1974 года

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Индекс потребительского доверия (ИПД) Великобритании снизился до минимума с 1974 года, со времени начала ведения соответствующей статистики. Информацию об этом пресс-служба консалтинговой компании GfK опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что показатель упал до минус 41 пункта, достигнув исторического максимума. Этот индекс показывает отношение населения к экономической ситуации.

«Потребители сейчас настроены более негативно, чем на ранней стадии COVID-19 в 2020 году, после референдума по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в 2016 году и даже после мирового финансового кризиса 2008 года», — отметил директор по клиентской стратегии GfK Джо Стейтон.

По его словам, в 2008 году индекс опускался до уровня минус 39. До сих пор это было антирекордом. Если показатель снижается до минус 30 пунктов — это ассоциируется с началом рецессии в экономике.

Стейтон добавил, что цены в королевстве растут быстрее, чем зарплаты. Есть вероятность спиралевидной инфляции в ближайшее время.

На этой неделе сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.

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