В Бельгии предложили ввести в Евросоюзе ограничение цен на газ

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предложил ввести в Евросоюзе потолок цен на газ. Об этом Кроо заявил по прибытии на саммит Евросоюза, пишет ТАСС.

Кроме того, Кроо предложил начать координировать закупки между странами ЕС. Такую мысль премьер озвучил в свете того, что зима может стать тяжелой.

«Следующая зима будет тяжелой. Мы должны проявлять солидарность. Бельгия предлагает ввести в ЕС потолок цен на газ, также мы предлагаем создать блок стран для координации наших закупок, чтобы снизить цены», — сказал премьер.

Ранее 24 июня сообщалось, что крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL ввела лимит на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объеме 50 литров в день на человека.

До этого ограничение составляло 100 литров на человека в сутки. Мера не действует на грузовые автомашины и сельскохозяйственную технику. В республике с февраля ввели регулирование цен ряда продовольственных товаров. Цены фиксированные, например, на муку, сахар, молоко, свинину.