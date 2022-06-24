Российские банки перестают открывать счета в валюте

Все больше российских банков перестают открывать счета в иностранной валюте, пишут «Известия» со ссылкой на call-центры банков.

По информации издания, речь идет о Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, банке «Открытие», Райффайзенбанке. В Совкомбанке невозможно открыть как накопительные, так и депозитные валютные счета. Оформление вкладов в валюте там приостановили еще в мае.

В банке «Открытие» заявили, что валютные депозиты недоступны уже 1,5 месяца, а счета невозможно открыть с 15 июня. В Росбанке добавили, что ничего не могут сказать о сроках действия ограничений.

Ранее председатель правления »Тинькофф банка» Станислав Близнюк рассказал о рисках хранения сбережений в валюте. Риски хранения сбережений в долларах связаны с тем, что российские банки не могут проводить долларовые платежи без задействования инфраструктуры американских банков.