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В Германии считают, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца

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Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер полагает, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы при заполненности газохранилищ на 100%. Такое мнение глава регулятора ФРГ высказал в эфире телеканала ZDF.

«Если бы хранилища (газа) в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего два с половиной месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — полагает Мюллер.

Глава регулятора добавил, что ситуация с поставками топлива в страну напряженная, но стабильная. Пока это так, Мюллер считает, что нужно найти дополнительных поставщиков топлива и экономить энергоресурс.

В конце прошлой недели Мюллер заявил, что арендодатели в Германии могут сократить подачу тепла арендаторам, а компании будут банкротиться из-за ситуации с нехваткой газа и высокими ценами.

По его словам, в этой ситуации кредитные организации начнут увеличивать размер своего бизнеса при помощи кредитов в рассрочку, а вот компании с проблемами из-за этого попадут в ситуацию, когда они не смогут платить.

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