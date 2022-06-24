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В Германии заявили, что сокращение поставок газа из России — признак эффективных санкций

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что снижение объема поставок газа из России можно расценить как признак эффективности антироссийских санкций. Такое мнение вице-канцлер ФРГ выразил в эфире телеканала RTL.

Он пояснил свое предположение следующим образом. По словам Хабека, российская сторона зарабатывает на продаже ископаемого топлива, но имеет все меньше возможности покупать западную продукцию из-за ограничительных мер в отношении многих товаров.

И поскольку Россия «ничего не может купить на деньги» от экспорта энергоносителей, и эти средства ей больше не понадобятся, то Москва может уменьшить поставки топлива.

Ранее 23 июня Хабек заявил, что власти Германии примут новые меры по обеспечению энергобезопасности, если после проведения технических работ на трубопроводе «Северный поток» газ не будет поступать в страну.
Планируется, что технические работы на трубопроводе продлятся 10 дней.

До этого газета The Financial Times писала об опасениях Берлина, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ.

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