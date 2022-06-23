Refinitiv сообщила, что Африка увеличила объемы импорта нефтепродуктов из России

Страны Африки существенно нарастили импорт российских нефтепродуктов в первые шесть месяцев 2022 года. Об этом написал нигерийский новостной портал Ripples Nigeria со ссылкой на информацию американо-британской исследовательской службы Refinitiv.

По данным организации, особенно интенсивно африканские страны стали увеличивать импорт сырья из России весной, после объявления со стороны руководства Евросоюза плана по сокращению закупок российской нефти и нефтепродуктов.

За это время импорт, например, российского дизеля в страны Африки вырос на 25% — до 1 млн тонн. Поставки бензина составили 200 тыс. тонн. В первую очередь наращивают покупки российских нефтепродуктов Нигерия, Сенегал, Того, Марокко, Кот-д'Ивуар, Судан.

В издании также написали, что Россия наращивает поставки не только на африканский рынок, но и увеличивает взаимодействие по части продажи нефти со странами Ближнего Востока и Азией.

В начале июня президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что отношения Москвы с африканскими странами сейчас находятся на новом этапе развития и Россия придает этим связям очень большое значение.