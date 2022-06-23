В США запретили продавать электронные сигареты Juul

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило запретить продажу и распространение электронных сигарет производства компании Juul Labs Inc, которую ведомство обвиняет в популяризации вейпинга среди подростков в Соединенных Штатах. Решение опубликовано на сайте FDA.

Согласно решению ведомства, компания должна прекратить продажу и распространение этих товаров в США, а также изъять с американского рынка всю свою продукцию, в том числе электронные сигареты со вкусом табака и ментола.

Доктор медицины и член комиссии FDA Роберт Калифф отметил, что управление направило значительные ресурсы на проверку продукции JUUL Labs Inc.

«Мы понимаем, что они составляют значительную часть доступных продуктов, и многие из них сыграли непропорциональную роль в росте популярности вейпинга среди молодежи», — добавил он.

В 2019 году жительница Флориды подала в суд на компанию, утверждая, что ее 18-летний сын скончался во сне от проблем с дыханием, вызванных курением вейпа.

В апреле 2019 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США инициировало расследование в отношении продукции Juul, после чего акции гиганта Altria, купившего компанию, потеряли треть стоимости, а капитализация компании сократились больше чем на $30 млрд.