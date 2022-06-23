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Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет Forbes.

На прошлой неделе эта цифровая валюта падала до $18 707. Стоимость биткоина опускалась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года. Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

По состоянию на 20:20 мск 23 июня, биткоин торговался за $20 279, согласно бирже Binance.

Как сообщили изданию несколько майнеров, в июне рынок обрушился по сравнению с мартом — апрелем примерно в пять раз. Один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.

Упали и цены на видеокарты. С марта — апреля снижение составило три раза. Например, карту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 тыс. руб., а три месяца назад за нее просили до 540 тыс. руб.

На прошлой неделе премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.

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