Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет Forbes.

На прошлой неделе эта цифровая валюта падала до $18 707. Стоимость биткоина опускалась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года. Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

По состоянию на 20:20 мск 23 июня, биткоин торговался за $20 279, согласно бирже Binance.

Как сообщили изданию несколько майнеров, в июне рынок обрушился по сравнению с мартом — апрелем примерно в пять раз. Один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.

Упали и цены на видеокарты. С марта — апреля снижение составило три раза. Например, карту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 тыс. руб., а три месяца назад за нее просили до 540 тыс. руб.

На прошлой неделе премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.