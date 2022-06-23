Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила физическим лицам-резидентам зачислять валюту, полученную от сделок с ценными бумагами, на свои счета в зарубежных банках и других учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

«Такое разрешение Подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, резидентам разрешили зачислять на свои иностранные счета средства, которые они получили в результате погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин объяснил «Газете.Ru», зачем нужны отрицательные ставки на валютные вклады. По его словам, они выровняют конкуренцию между банками, которые попали под санкции, и кредитными организациями, которые не находятся под ограничениями. Экономист добавил, что поправки позволят банкам проявлять большую гибкость при формировании комиссий по корпоративным вкладам.