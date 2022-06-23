РБК: крупнейший в России производитель серебра вынужден складировать товар из-за санкций

Компания Polymetal, которая является крупнейшим производителем серебра в России, вынуждена складировать товар на своих складах, так как не может поставлять его на основной рынок из-за санкций. Об этом сообщает РБК.

«Polymetal продолжает накапливать запасы серебряных слитков в виду отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке», — рассказали в компании.

Согласно оценкам предприятия, в этом году доля серебряных слитков в структуре реализации составит менее 5%. Сейчас компания ведет переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» из «Севергрупп» Алексея Мордашова оказалась недозагружена на 60-80% из-за невозможности экспортировать продукцию.

Сразу несколько отраслевых ассоциаций направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой досрочно отменить мораторий на банкротство граждан, введенный 1 апреля, чтобы не допустить системного кризиса неплатежей в жилищной, коммунальной и финансовой сферах. Мораторий на банкротство граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей по заявлениям кредиторов действует с 1 апреля 2022 года. По закону «О банкротстве» правительство вправе вводить такой мораторий в случае чрезвычайных ситуаций. Текущий мораторий был введен на полгода на фоне антироссийских санкций как мера поддержки населения и бизнеса. Если кредитор подаст заявление в период действия моратория, арбитражный суд вернет его и не будет возбуждать дело о банкротстве.