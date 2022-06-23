Песков ответил на опасения ФРГ по поводу прекращений поставок газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу.

«Будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал статью в газете The Financial Times об опасениях правительства ФРГ относительного того, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ. По данным газеты, это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимы.

В связи с этим Песков посоветовал Германии стоит не приплетать политику к сокращению поставок газа по «Северному потоку». «Здесь нет никакого двойного дна. Наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода, много лет все работает безупречно», --напомнил он.

До этого агентство Reuters сообщало, что Германии грозит рецессия в случае прекращения поставок российского газа. Отмечалось, что страны Евросоюза приняли меры по преодолению кризиса поставок после начала военной операции России на Украине.