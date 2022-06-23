Германия примет новые меры, если после техработ на «Северном потоке» не будет поставок

Власти Германии примут новые меры по обеспечению энергобезопасности, если после проведения технических работ на трубопроводе «Северный поток» газ не будет поступать в страну. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

По его словам, планируется, что технические работы на трубопроводе продлятся 10 дней.

Хабек также сообщил, что правительство собирается применить летом модель проведения торгов на право использовать голубое топливо в промышленности для стимулирования экономии газа.

Ранее правительство Германии повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности.

Газета The Financial Times писала, что правительство ФРГ опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ.