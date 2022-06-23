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Аграрии в России начали испытывать дефицит запчастей для зарубежной техники

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российские аграрии стали испытывать нехватку запчастей и сложности в обслуживании зарубежной сельхозтехники, чья доля в парке достигает 40%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«У ряда поставщиков есть в наличии какие-то простые детали, но их нужно искать, а цены выше докризисных на 50–100%. Поэтому в компании уже начали оставлять машины на запчасти, а также закупать российскую технику»,— отметил представитель крупного агрохолдинга.

Участники рынка добавили, что серьезных сложностей с дефицитом оборудования и обслуживанием сейчас нет. Однако ряд зарубежных поставщиков существенно подняли цены на свои запчасти. Из-за этого пришлось перестраивать алгоритмы работы с поставщиками импортной сельхозтехники. Также приходится налаживать цепочки поставок всех необходимых деталей и оборудования.

Минпромторг оказался более оптимистичен в своих прогнозах. В ведомстве заявили, что около 90% комплектующих в сельхозтехнике производится в России. В Минсельхозе же указали, что сейчас ведется работа по обеспечению аграриев запасными частями. Кроме того, прорабатываются возможные альтернативные каналы поставок.

22 июня «Известия» писали, что в российских авторизованных сервисных центрах Apple возник дефицит деталей, необходимых для ремонта iPhone. В первую очередь наблюдается нехватка экранов и аккумуляторов, из-за чего ремонт, который обычно проходил в день обращения, может занимать от пяти дней и больше.

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