Филиппины думают о подключении к российской системе передачи финансовых сообщений

Власти Филиппин рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Посол страны в РФ Игорь Байлен заявил РИА «Новости», что правительство слышало о СПФС и передало всю необходимую информацию в Манилу.

Филиппины хотят продолжать торговлю c РФ.

Филиппины не отказываются от SWIFT, но отмечают, что не присоединились в западным санкциям.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай отправили армии Филиппин вездеходы. Troop Courier Dong Feng производится китайской государственной компанией Dong Feng Motors. Всего для вооруженных сил Филиппин приобретается 70 ед. этой модели, в том числе семь предназначено для 10-й дивизии.

ГАЗ-3308 «Садко» — российский среднетоннажный полноприводный грузовой бортовой автомобиль повышенной проходимости грузоподъемностью 2,5 тонны. План филиппинских сухопутных войск по количеству закупки ГАЗ-3308 «Садко» неизвестен.