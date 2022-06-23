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В Белом доме допустили, что Китай и Индия скрывают объемы покупки российской нефти

Экономист Роуз заявила, что КНР и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США

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Depositphotos

Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз в беседе с Bloomberg оценила объемы закупок российской нефти Китаем и Индией.

По ее словам, эти две страны, возможно, приобретают больше нефти из России, чем известно Соединенным Штатам.

«Сейчас, в частности, рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем», — заявила экономист.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

До этого сообщалось, что бюджет РФ сможет пополниться к концу 2022 года дополнительно на $8 млрд за счет того, что Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня. Азиатская страна увеличила импорт в мае на 55% в годовом выражении.

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