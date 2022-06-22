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Министр Савельев: Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что ведомство пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам министра, с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, ведомство отслеживает финансовое состояние авиакомпаний и пока что не видит предпосылок для их банкротства. Савельев отметил, что все они держатся, но им следует помогать, а также стимулировать.

«Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства», — рассказал министр транспорта.

По его словам, летний сезон дает возможность компаниям заработать.

Савельев подчеркнул, что даже так рынок сжат из-за закрытия зарубежных направлений, а 11 аэропортов временно закрыты. Эта ситуация бьет по бизнесу авиакомпаний, но ведомство надеется, что перевозчики смогут удержаться на рынке.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 30 июня.

Таким образом, в указанный период все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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