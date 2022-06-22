Министр Савельев: Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

Руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что ведомство пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам министра, с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, ведомство отслеживает финансовое состояние авиакомпаний и пока что не видит предпосылок для их банкротства. Савельев отметил, что все они держатся, но им следует помогать, а также стимулировать.

«Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства», — рассказал министр транспорта.

По его словам, летний сезон дает возможность компаниям заработать.

Савельев подчеркнул, что даже так рынок сжат из-за закрытия зарубежных направлений, а 11 аэропортов временно закрыты. Эта ситуация бьет по бизнесу авиакомпаний, но ведомство надеется, что перевозчики смогут удержаться на рынке.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 30 июня.

Таким образом, в указанный период все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.