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«Уралсиб» прекратил проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Банк «Уралсиб» прекратил проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро, так как иностранные кредитные организации отказываются принимать данные операции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как подчеркнули в «Уралсибе», прекращение перевода платежей никак не затронуло клиентов банка.

«Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка «Уралсиб» физических и юридических лиц в долларах и евро осуществляются в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что зарубежные кредитные организации отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стремятся проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России, объясняя это «несправедливым» отношением к российским финансовым учреждениям.

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