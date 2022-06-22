Банк «Уралсиб» прекратил проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро, так как иностранные кредитные организации отказываются принимать данные операции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как подчеркнули в «Уралсибе», прекращение перевода платежей никак не затронуло клиентов банка.

«Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка «Уралсиб» физических и юридических лиц в долларах и евро осуществляются в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что зарубежные кредитные организации отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стремятся проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России, объясняя это «несправедливым» отношением к российским финансовым учреждениям.