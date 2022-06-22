Мишустин: правительство продолжит выполнять все социальные обязательства

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство России продолжит выполнение всех социальных обязательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мишустин добавил, что кабмин также планирует продолжить проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы, которая позволит возобновить устойчивое развитие российской экономики после завершения периода адаптации.

Премьер-министр подчеркнул, что в текущих условиях санкционных мер необходимо удержать финансовую ценовую стабильность, для чего были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам.

Ранее Мишустин заявил, что экономика России справляется с воздействием санкций, адаптируется к новым вызовам.

По его словам, правительство в течение трех месяцев включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики России в условиях санкций.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что ответные меры со стороны России на санкции стран Запада должны быть максимально действенными.