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Энергетик Фролов: продажа 10% газа на бирже не приведет к росту цен для населения выше инфляции

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Предложенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обязательство продавать 10% от суммарной добычи топлива «Газпрома» на бирже не приведет к росту тарифов для населения и промышленности выше инфляции. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Повышение цен на газ для конечных потребителей, если оно случится, будет в пределах инфляции — не больше 10-15%. Такой политики государство придерживалось всегда. Если бы сейчас на петербургской бирже была строгая привязка к зарубежным ценам — газ для россиян стоил бы в районе $700-800 за тысячу кубов. Это — неприемлемо. Поэтому в России действует тарифное регулирование топливных цен», — объяснил Фролов.

Он добавил, что возможный отказ от тарифов на газ в пользу биржевого формирования топливной стоимости может привести к «ценовым горкам». Поэтому государство, скорее всего, постарается оптимизировать процесс внутреннего ценообразования.

«Однако важно понимать, что спрос на газ — вещь нестабильная. Та же история недавно была с пропан-бутаном. Цены на топливо внутри страны колебались сначала в районе 37-38 рублей за литр, а затем опустились до 18-19 рублей. С газом будет похожая история, если государство откажется от тарифов. Россиян ожидают ценовые горки в зависимости от спроса, стоимости топлива на мировых биржах и т.д.», — добавил эксперт.

Фролов отметил, что у «Газпром» уже несколько лет активно пользуется возможностью продавать топливо на Санкт-Петербургской бирже. В 2021 году там было реализовано около 5% от суммарной добычи компании — примерно 20-25 млрд кубометров. Эти торги помогали «Газпрому» дополнительно заработать, поскольку газ приобретался зарубежными компаниями.

22 июня ФАС предложила обязать ПАО «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от объема поставок газа на внутренний рынок. Для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, объем реализуемого на бирже газа должен быть не менее 3%. В будущем эта планка будет также повышена до 10%.

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