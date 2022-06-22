В Минфине опровергли слухи о выводе золотых запасов России в Великобританию

Запасы золота хранятся в России, и оно никогда не переводилось за рубеж. Об этом на заседании Совета Федерации заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось», — отметил Моисеев.

По его словам, Россия в последние годы лишь умножает и увеличивает золотые запасы.

21 июня Минфин предложил определить запасы драгоценных металлов, камней и изделий из них, которые могут быть использованы при мобилизационной подготовке. В пояснительной записке говорится, что принятый закон позволит выделять из состава Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.