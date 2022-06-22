Инфляция в Британии превысила рекордные 9% в мае впервые с 1982 года

Годовая инфляция в Британии в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics).

На сайте ведомства также указано, что в мае потребительские цены выросли на 0,7%. При этом месяцем ранее этот показатель показывал рост в 2,5%. Кроме того, индекс инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья показал рост на 7,9%. В апреле он был на уровне 7,8%.

При этом текущий показатель инфляции совпадает с прогнозами аналитиков, которые были опрошены порталом DailyFХ.

В середине июня газета Guardian писала, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти этим летом на рекордные 15% на фоне введенных в отношении России санкций и Brexit. По данным газеты, сильнее всего инфляция скажется на мясе, крупах, овощах и фруктах. При этом стремительнее всего дорожают курятина, свинина и хлебобулочные изделия.