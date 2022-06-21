Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Тверской области мужчина повредил памятник евреям-узникам гетто, разбив звезду... 22:14
Госдеп: CША на прямой связи с РФ по задержанным на Украине... 22:11
Салихова назвала «экспромтом» слова Медведева о готовности «Спартака» играть... 22:07
В Ирландии назвали сумму замороженных из-за санкций российских активов 22:04
Экс-тренер «Рубина» Чалый о поведении Слуцкого: я в шоке, пусть... 21:56
Заключенный московского СИЗО потребовал разрешения на портрет Путина в камере 21:56
Экс-тренер Игнатьев считает, что в России пожалеют о переходе Дзюбы... 21:48
Пользователей Android-смартфонов предупредили об опасном вирусе 21:47
WSJ сообщила, что Индия призывает свои нефтяные компании покупать нефть у России 21:47
В Британии рассказали, для чего Джонсону нужна Украина 21:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения стоимости тарифов TELE2

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят обоснованность резкого увеличения цен на некоторые тарифы из линейки оператора связи Tele2. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в случае, если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2022 года ФАС совместно с Минцифры разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции», которые предполагают, что операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года).

Ранее стало известно, что оператор мобильной связи Tele2 c 5 июля поднимает цены на безлимитные тарифы почти вдвое. До этого тариф «Безлимит», включающий в себя 500 минут на звонки и безлимитный интернет, стоил для абонентов 450 рублей в месяц. Теперь плата за тариф составит 750 рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть