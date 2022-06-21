Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения стоимости тарифов TELE2

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят обоснованность резкого увеличения цен на некоторые тарифы из линейки оператора связи Tele2. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в случае, если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2022 года ФАС совместно с Минцифры разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции», которые предполагают, что операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года).

Ранее стало известно, что оператор мобильной связи Tele2 c 5 июля поднимает цены на безлимитные тарифы почти вдвое. До этого тариф «Безлимит», включающий в себя 500 минут на звонки и безлимитный интернет, стоил для абонентов 450 рублей в месяц. Теперь плата за тариф составит 750 рублей.