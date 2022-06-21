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Маск, Рубини и Goldman Sachs предупредили о растущем риске наступления рецессии в США

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предупредили о растущей вероятности рецессии в США, пишет Bloomberg.

«Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — сказал богатейший человек в мире ($219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) в интервью агентству.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, рецессия в Соединенных Штатах с вероятностью в 30% наступит в течение следующего года. До этого такую возможность оценивали в 15%.

Рубини, который предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года, прогнозирует наступление рецессии в США к концу 2022 года. Он объяснил свой прогноз тем, что показатели тех же розничных продаж замедляются, в то время как инфляция держится на высоком уровне.

На прошлой неделе ФРС США повысила ключевую ставку до 1,5–1,75% годовых впервые с 1994 года. В мае рост цен в Соединенных Штатах ускорился до рекордных за последние 40 лет 8,6%.

Ранее 21 июня экс-президент страны Дональд Трамп выразил уверенность, что экономика США уже в настоящий момент в состоянии рецессии.

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