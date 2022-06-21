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Аналог «Маккафе» откроется в сети «Вкусно — и точка»

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald's в России, появятся аналогичные «Маккафе» зоны, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Как заявили в организации, название для нового формата кафетерия пока еще не утверждено. Сроки открытия «Маккафе» также еще не определены.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что сеть планирует начать продажу аналога «Хэппи мил» до конца года.

По его словам, права на игрушки, которые добавляют в наборы «Хэппи мил», принадлежат компании Disney. У McDonald's с Disney есть договор. У российского ресторана такого соглашения нет. В связи с этим «Вкусно — и точка» будет искать компанию, с которой можно заключить лицензионный договор и начать производить игрушки в России.

В мае американская компания McDonald's Corp продала свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. 12 июня в зданиях «Макдоналдса» начали открываться новые рестораны.

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