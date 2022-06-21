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Rystad Energy подсчитала, что страны Азии нарастили импорт российской нефти в 4,5 раза

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Азиатские страны с марта по май 2022 года увеличили импорт российской нефти Urals в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты экспертов норвежской компании Rystad Energy.

Отмечается, что Индия нарастила закупки нефти Urals в 7,6 раз, Китай — в 3 раза. Эти две страны — крупнейшие покупатели российской нефти.

«В среднем в период с марта по май импорт Urals Индией вырос на 658% по сравнению с уровнем 2021 года, рост для Китая составил 205%, а в целом для Азии — 347%», — говорится в сообщении.

Эксперты полагают, что Индия увеличила закупки Urals на фоне привлекательности ее маржи относительно других сортов сырья, например, ближневосточных. Пока скидка на российскую нефть сохраняется, она будет иметь преимущество.

Европа в марте — мае, напротив, снизила импорт российской нефти на 554 тыс. баррелей в сутки — с 2,04 до 1,49 млн б/с. А азиатские заводы, в том числе китайские, увеличили закупки на 503 тыс. б/с — с 1,14 млн б/с в январе — феврале до 1,517 млн б/с в марте — мае.

Накануне сообщалось, что Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня, увеличив в мае импорт на 55% в годовом выражении.

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