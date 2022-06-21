Путин призвал избавить стройкомплекс от бюрократии

Президент РФ Владимир Путин на Государственном совете заявил, что у российского строительного комплекса есть колоссальный потенциал, его нужно расчистить от бюрократии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо его [потенциал — «Газета.ru»] в полной мере реализовывать. Для этого, в том числе, продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов, внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы,» — сказал Путин.

По словам президента, нужно развивать строительство и ЖКХ на «принципиально новой технологической базе».

Ранее Путин заявлял, что в настоящее время государство проходит через череду испытаний — и все они будут преодолены, Россия всегда шла через них и всегда справлялась. Президент напомнил о том, что в истории России, пожалуй, никогда и не наступало такого момента, когда «мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать».