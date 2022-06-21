Экономист Шульгин объяснил, зачем нужны отрицательные ставки на валютные вклады

Отрицательные ставки на валютные депозиты выровняют конкуренцию между банками, которые попали под санкции, и кредитными организациями, которые не находятся под ограничениями. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Таким образом эксперт прокомментировал законопроект Минэкономразвития, позволяющий вводить комиссию за обслуживание валютного вклада юрлиц. Экономист добавил, что поправки позволят банкам проявлять большую гибкость при формировании комиссий по корпоративным вкладам.

«Ситуация выровняет конкурентное положение между банками, которые подпали под санкции, и банками, которые под санкциями не находятся», — сказал Шульгин.

Он объяснил, что у попавших под санкции российских банков нет нормальной возможности управлять своей валютной позицией. А банки, не находящиеся под ограничениями, столкнулись с оттоком контрагентов.

«Поэтому желание кредитных организаций отталкивать валютные пассивы выглядит логичным. Поправки Минэка в закон «О банках и банковской деятельности» дают банкам возможность устанавливать квазиотрицательные ставки по корпоративным вкладам. То есть в чистом виде отрицательную ставку по валютному депозиту для юрлица банк все равно установить не сможет. Но сможет ввести комиссию, которая будет выше дохода по вкладу», — отметил Шульгин.

21 июня РБК сообщил, что российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Подлинность документа подтвердил «Газете.Ru» источник в Госдуме. Поправки разработаны для «снижения концентрации средств в валюте» в кредитных организациях, их поддержали в Минфине и Банке России. Законопроект позволяет банкам взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры.